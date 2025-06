Voltaço perde para o Goiás fora de casa e vê série invicta chegar ao fim

O Volta Redonda foi derrotado por 2 a 0 pelo Goiás, neste domingo (dia 8), no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO), em partida válida pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A derrota interrompeu uma sequência de cinco jogos sem perder do time fluminense.

O duelo começou de forma tensa. Logo aos oito minutos, os zagueiros esmeraldinos Luiz Felipe e Lucas Ribeiro bateram cabeça – literalmente – após um lance de bola aérea. Luiz Felipe ainda voltou ao gramado, mas Lucas teve de ser levado ao hospital, sendo substituído por Gonzalo Freitas. O protocolo de concussão foi acionado, dando direito a uma substituição extra para cada equipe.

Com a bola rolando novamente, o Esmeraldino precisou de pouco tempo para abrir o placar. Aos 21 minutos, Marcão roubou a bola no meio-campo e encontrou Vitinho. O meia avançou pela intermediária e, da entrada da área, acertou um belo chute no ângulo de Jean Drosny: 1 a 0.

O Goiás quase ampliou ainda na primeira etapa, quando Welliton, aos 35, acertou a trave. No segundo tempo, Vitinho teve nova chance frente a frente com Jean Drosny, mas desperdiçou.

O Voltaço só conseguiu assustar aos 13 minutos da etapa final, com Jhonny finalizando por cima após sobra de lateral. Aos 21, Anselmo Ramón criou boa jogada individual, invadiu a área e bateu de canhota – para fora.

Aos 38, Wellington Silva chegou a cabecear com perigo, mas estava em posição irregular. O castigo veio aos 48 minutos: Arthur Caíke recebeu em profundidade, avançou e selou a vitória goiana com um chute cruzado.

Com o resultado, o Volta Redonda segue com 10 pontos, na 15ª colocação, um à frente do Criciúma, que abre a zona de rebaixamento. Já o Goiás se mantém firme na briga pelo G-4 da Série B.

Próximo compromisso

O Esquadrão de Aço volta a campo no dia 17 de junho, às 19h30min, contra o Avaí, no Estádio Raulino de Oliveira.

Foto: Divulgação Goiás EC