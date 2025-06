Condutor sofre acidente em pista molhada na Dutra, em Itatiaia

Um motorista ficou levemente ferido após perder o controle do veículo em um trecho da Rodovia Presidente Dutra, na altura de Itatiaia, no último domingo (dia 8). O acidente aconteceu no km 324, sentido São Paulo, quando o carro, um Chevrolet Classic, derrapou na pista molhada e colidiu contra a mureta central.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor foi socorrido pela equipe de resgate da CCR RioSP e encaminhado com ferimentos leves ao Hospital de Emergência de Resende.

A pista molhada devido à chuva pode ter contribuído para a perda de controle do veículo.

Foto: Divulgação/PRF