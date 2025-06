Diocese de BP-VR divulga programação para o dia de Santo Antônio em oito cidades

No dia 13 de junho, sexta-feira, a Igreja celebra o Dia de Santo Antônio, conhecido como “o Santo casamenteiro”. Na Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda, oito cidades celebram a data com festejos.

Santo Antônio, com sua fama de casamenteiro, ajudava as noivas com os dotes de casamento. Nascido em Lisboa, Portugal, ele pertencia à Ordem Franciscana. Faleceu em 13 de junho, na cidade de Pádua, Itália, onde há diversos relatos de milagres intercedidos pelo Santo.

Confira as programações para o dia 13 de junho nas Comunidades Santo Antônio

Paróquia Catedral Sant’Ana, Comunidade Santo Antônio: Santa Missa às 9 horas e 18h30 com bênção e distribuição de pães. (Oficina Velha, Barra do Piraí)

Paróquia São João Batista, Comunidade Santo Antônio: Santa Missa e bênção dos pães às 19 horas. (Engenheiro Paulo de Frontin)

Paróquia Santa Cruz, Comunidade Santo Antônio: Santa Missa e bênção dos pães às 9 horas e 18h30. (Mendes)

Paróquia Santo Antônio: Santa Missa e bênção dos pães às 7 horas, 10h30, 19 horas. (Saudade, Barra Mansa)

Paróquia Santo Antônio, Comunidade Santo Antônio: Santa Missa e bênção dos pães às 19 horas. (Colônia, Barra Mansa)

Paróquia Santo Antônio: Santa Missa e bênção dos pães às 8 horas e 19 horas. (Lídice, Rio Claro)

Paróquia Nossa Senhora do Rosário, Comunidade Santo Antônio: Santa Missa e bênção dos pães às 7 horas e 18 horas. (Quatis)

Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Comunidade Santo Antônio: Santa Missa e bênção dos pães às 19 horas. (Estrada Boca do Leão, Resende)

Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Comunidade Santo Antônio: Santa Missa e bênção dos pães às 19 horas. (Pedra Selada, Resende)

Paróquia São Sebastião, Comunidade Santo Antônio: Santa Missa e bênção dos pães às 19 horas. (Montese, Resende)

Paróquia São José, Comunidade Santo Antônio: Santa Missa e bênção dos pães, às 19 horas. (Jardim Paineiras, Resende)

Paróquia Nossa Senhora das Dores, Comunidade Santo Antônio: 6 horas – Alvorada; 07h30 – Café partilhado; 15 horas – Terço da Divina Misericórdia e encerramento da trezena e às 19h30 Santa Missa e bênção dos pães. (Bulhões, Resende)

Paróquia São Luís Gonzaga, Comunidade Santo Antônio: Santa Missa e bênção dos pães no dia 15 de junho, às 11 horas. (Estrada fazenda Santo Antônio do desterro, Barra do Piraí)

Paróquia Santo Antônio: Santa Missa e bênção dos pães às 8 horas, 12 horas e 18 horas. (Niterói, Volta Redonda)