Mais de 150 mulheres se formam pelo ‘Caravana + Qualifica Rio’ em Volta Redonda

Mais de 150 mulheres, a maioria em situação de vulnerabilidade social, se formaram nos cursos de empreendedorismo ofertados pelo projeto “Caravana + Qualifica Rio” em Volta Redonda – programa pioneiro criado com o objetivo de transformar a realidade socioeconômica de mulheres do estado do Rio de Janeiro. Um grupo de formandas recebeu os certificados em cerimônia realizada na manhã desta segunda-feira, dia 9, no auditório da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília.

“O objetivo foi formar mulheres em geral e também mulheres vítimas de violência. Fazer com que essas mulheres sejam mais independentes, porque mulher qualificada é mulher mais forte, mais independente, mais empoderada, mais livre. Esse é um dos nossos objetivos”, explicou Aline Félix, presidente do Instituto Brasileiro de Responsabilidade Socioambiental, Ciência, Tecnologia e Inovação (Ibratec) e responsável pela execução do projeto.

A formanda Letícia Moraes, de 20 anos, moradora do bairro São Luiz, concluiu o curso de Empreendedorismo Feminino e afirmou que o curso superou as expectativas. “Foi muito mais do que eu esperava, porque eu já empreendia há seis meses, e eu já queria um curso, aprender, me aprofundar mais, porque fazer tudo sozinho é muito difícil e o curso me deu um monte de conhecimento. Existe uma Letícia empreendedora antes e uma depois do curso”, diz Letícia, que já lançou o site de sua loja de moda feminina há poucos dias.

Antes da entrega dos certificados, autoridades e representantes participaram da mesa de abertura da cerimônia. Representando a deputada Dani Cunha – idealizadora do projeto e autora da emenda parlamentar que permitiu sua implantação –, o diretor de Operações Imobiliárias da Cehab (Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro), Michell Verdejo, deixou um recado para as mulheres concluintes dos cursos.

“Eu vim aqui, na verdade, conhecer o projeto. Na Cehab nós trabalhamos muito com projetos sociais. E eu trabalhei muito tempo com a deputada, que nos chamou para conhecer o projeto, e aproveitou que eu estava aqui para que eu pudesse representá-la. Tem uma frase que eu quero que vocês guardem, que ela me ensinou: ‘Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então sonhem grande, porque vocês são capazes’. Desejo a vocês todo sucesso para o mundo.”

O vereador Betinho Albertassi também esteve presente na formatura. Ele, que pediu à deputada Dani Cunha para que Volta Redonda fosse a primeira cidade a receber a caravana, representou o ex-deputado estadual Edson Albertassi, hoje assessor especial da prefeitura, que está sempre ajudando o município e apresentou Volta Redonda a Dani Cunha.

“Me lembro que quando eu estava com o Edson, conversando, e ele me falou que a Dani estava com uma emenda para fazer um projeto muito bacana de qualificação para as mulheres. Eu falei: ‘Vamos trazer para Volta Redonda’. E a nossa deputada federal, Dani Cunha, com muito carinho, atendeu a nossa solicitação de fazer aqui a primeira etapa desse grande projeto. E eu tenho certeza que não vai ficar por aqui, que vocês vão empreender, que vocês vão tocar para frente. Essa cidade é muito grata pelo trabalho da Dani Cunha, não só com as emendas para a qualificação das mulheres, mas emendas na questão da saúde.

Pela prefeitura, estiveram presentes o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, e a coordenadora do Programa de Inclusão Produtiva da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), Marlene Motta, que representou a secretária Rosane Marques.

“O que eu digo para vocês é que saber não ocupa lugar e que nós temos diversos cursos iniciando agora dia 16 nos Cras (Centros de Referência de Assistência Social), no Centro de Inclusão Produtiva (CIP) e nos Centros de Convivência de Volta Redonda. Procurem o Cras que eles vão dizer para vocês quais cursos estarão acontecendo nos 35 Cras, somando tudo (Cras, CIP e Centros de Convivência) são 42 unidades que nós trabalhamos. A gente tem, em média, de 118 turmas”, destacou Marlene, acrescentando que a prefeitura também promove o acesso às oportunidades do mercado de trabalho.

“Eu gostaria muito de poder ter o prazer de nós trabalharmos juntos, porque além dos cursos, temos também uma porta de continuidade para vocês, que é o projeto de geração de renda. Tem pessoas que têm interesse em montar o seu próprio negócio, e nós podemos ajudar. Outras querem ir para o mercado de trabalho, e muitas vezes recebemos, na secretaria, vagas de emprego também, que podemos estar ajudando, passando, divulgando isso para vocês”, completou Marlene.

O prefeito Antonio Francisco Neto parabenizou a todas as formandas e destacou a parceria que beneficiou as mulheres participantes do projeto. “Agradeço ao Edson Albertassi, ao Betinho e à deputada Dani Cunha por esse maravilhoso projeto, que ajuda quem mais precisa, que são as mulheres em situação de violência, de vulnerabilidade. Temos projetos semelhantes, como o ‘Mulheres Mãos à Obra’ e as oficinas nos Cras, por exemplo, e quanto mais qualificação, melhor. Parabéns a todos os envolvidos e que essas mulheres possam crescer profissionalmente e na vida”, ressaltou Neto.

Qualificação

Volta Redonda é o primeiro município a receber a “Caravana + Qualifica Rio”, que oferta oportunidades de capacitação para permitir que mulheres em situação de vulnerabilidade tenham qualificação profissional, para que alcancem a independência financeira. O projeto inclui ainda capacitação técnica em áreas de alta empregabilidade, formação em empreendedorismo e gestão de negócios, além de apoio psicossocial e jurídico e aulas de defesa pessoal.

Os cursos são voltados para mulheres acima dos 16 anos (com prioridade para as que estão em situação de vulnerabilidade social e econômica), dentre as seguintes opções: Empreendedorismo; Empreendedorismo para Delivery; Maquiagem; Trança; e Inclusão Digital. Os cursos garantem certificado emitido pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio).

As participantes contam com lanche e, além disso, para as mães com filhos pequenos, há espaço kids disponível, proporcionando um ambiente acolhedor e acessível para todas. As aulas aconteceram na carreta-escola que ficou estacionada na praça da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília.

Fotos de Adriana Cópio – Secom/PMVR.