Casa com sistema de monitoramento é alvo de ação policial em Barra Mansa

Uma residência no bairro Vila Ursulino, em Barra Mansa, foi alvo de uma operação do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) do 28º Batalhão da Polícia Militar, na noite de domingo (dia 8), após denúncias apontarem que o local funcionava como central de vigilância para o tráfico de drogas na região. A ocorrência, registrada por volta das 21h, resultou na prisão de um homem de 27 anos com mandado em aberto e na apreensão de equipamentos eletrônicos.

Segundo os agentes, a casa localizada na Rua Geraldo Magela de Andrade não possuía muros ou cercas, o que permitiu a visualização de um dos ocupantes do imóvel, um homem de 30 anos, que manuseava um celular no momento da chegada da guarnição. Ele autorizou a entrada da equipe e alegou estar sozinho, mas um segundo indivíduo também foi localizado no interior da residência.

Durante as buscas, os policiais não encontraram drogas nem armas, mas apreenderam um rádio comunicador com carregador, dois celulares, um notebook, um monitor de TV, além de duas câmeras de vigilância. Os aparelhos estavam conectados entre si e exibiam imagens de diferentes pontos do bairro, o que, de acordo com a polícia, caracteriza um sistema de monitoramento usado por uma organização criminosa atuante no local.

Ainda conforme o relato policial, o morador admitiu que os equipamentos eram utilizados para observar a movimentação nas ruas, mas disse estar de folga no dia da abordagem. Instantes após a entrada da equipe, os sistemas foram desligados remotamente, mas a ação foi registrada pelas câmeras corporais dos agentes. A perícia foi acionada e compareceu ao local.

Em consulta ao sistema da PMERJ, foi confirmado que o homem de 27 anos possuía um mandado de prisão em aberto, sendo ele detido e conduzido à 90ª DP, onde permaneceu preso. O outro indivíduo, de 30 anos, foi ouvido e liberado. Todo o material apreendido foi encaminhado à delegacia, e um inquérito foi instaurado para aprofundar a investigação.