Tragédia: Caminhoneiro morre ao tentar ajudar em princípio de incêndio na Dutra, em Porto Real

Um caminhoneiro de 40 anos, natural do Paraná, morreu na madrugada desta segunda-feira (dia 9), por volta das 3h30, ao tentar prestar socorro em um princípio de incêndio em outra carreta, na altura do km 298 da Rodovia Presidente Dutra, sobre o viaduto de Bulhões, em Porto Real.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal, uma carreta que seguia no sentido São Paulo apresentou um princípio de incêndio e parou no acostamento. Ao avistar a situação no sentido oposto da pista (Rio de Janeiro), o caminhoneiro decidiu parar seu veículo e descer para tentar ajudar a conter as chamas.

No entanto, ao pular a mureta do viaduto para acessar o outro lado da pista, ele caiu no vão entre as duas pistas, que não é iluminado. A falta de visibilidade pode ter contribuído para o acidente. A vítima morreu no local.

Foto: Divulgação-PRF