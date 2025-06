Escola de Trampolim de Piraí conquista 20 medalhas no Campeonato Brasileiro de Ginástica

A Escola de Ginástica de Trampolim da Prefeitura de Piraí participou, no final de semana, do Campeonato Brasileiro de Ginástica de Trampolim por Idades, realizado em Contagem (MG). A delegação piraiense conquistou 20 medalhas, sendo 10 de ouro, 5 de prata e 5 de bronze, com atletas subindo ao pódio em diversas categorias e faixas etárias.

Entre os destaques está o atleta Antônio Cunha, campeão brasileiro infanto-juvenil no trampolim individual e no duplo mini trampolim, além da prata no trampolim sincronizado juvenil. Na categoria adulto masculino nível 1, Guilherme Andrade garantiu três ouros — trampolim sincronizado, duplo mini trampolim e por equipes — e um 4º lugar no trampolim individual. Junto com Marcos Paulo, também ouro no sincronizado e por equipes, a dupla liderou o time ao topo do pódio.

Na base da formação, a equipe pré-infantil feminina, composta por Lívia Sabino, Thays Paranhos, Maysa Amorim e Valentina Nunes, conquistou o 3º lugar por equipes, somando mais quatro medalhas de bronze.

Outros resultados relevantes incluem:

• Tabatha Beatriz – prata no duplo mini trampolim (juvenil feminino)

• Kaio Henrique Silva – bronze no duplo mini trampolim e prata no sincronizado (juvenil masculino)

• Maria Luiza Nunes – 4º lugar no duplo mini trampolim (juvenil feminino)

• Isadora Tavares – prata no duplo mini trampolim (adulto feminino nível 1)

• Maycon Irineu – ouro no duplo mini trampolim e ouro por equipes (adulto masculino nível 2)

• Benvindo Neto – ouro por equipes no duplo mini trampolim (adulto masculino nível 2)