Parceria entre Sindicato, Volkswagen e CRAS vai oferecer curso de qualificação para montadores em Barra Mansa

Com objetivo de gerar novas oportunidades para os trabalhadores da região, diretores do Sindicato dos Trabalhadores, representantes da Volkswagen Caminhões e Ônibus – Consórcio Modular e membros do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) de Barra Mansa se reuniram para discutir a criação de um curso de formação para montadores.

A iniciativa visa capacitar profissionais para atender às demandas do setor automotivo e promover a inclusão de trabalhadores no mercado de trabalho formal.

O encontro marcou um avanço na parceria entre o sindicato, a indústria e o poder público, segundo o diretor de comunicação do Sindicato, José Marcos, que também destacou a importância de investir em qualificação profissional. “Nosso objetivo é oferecer formação de qualidade, preparando profissionais para atender as necessidades do mercado de trabalho. Essa parceria é um grande passo para fortalecer a mão de obra local”,afirmou.

O vice-presidente do Sindicato, Maurício Faustino, ressaltou o impacto social da proposta. “Estamos falando de oportunidades reais para muitas pessoas. A qualificação abre portas para empregos mais estáveis e para a valorização profissional. É uma ação que beneficia trabalhadores e também o setor produtivo”, disse.

A Volkswagen Caminhões e Ônibus, uma das maiores empregadoras da região, também pretende colaborar ativamente no projeto. O representante da empresa, Donizete Souza, afirmou que a participação da indústria é essencial para garantir a eficácia da formação. “Queremos contribuir na formação desses profissionais, oferecendo conhecimento técnico e experiência prática. É fundamental que a indústria esteja envolvida para alinhar a qualificação às necessidades reais do setor automotivo”, declarou.

O presidente do Sindicato, Odair Mariano, reforçou o compromisso com o desenvolvimento dos trabalhadores da região. “Essa iniciativa representa um grande avanço. Nosso foco é garantir oportunidades concretas para que mais pessoas possam se qualificar e conquistar melhores condições no mercado de trabalho”, afirmou.

O curso de montador, que está em fase de estruturação, deverá ser lançado em breve. A expectativa é que a formação ofereça uma nova perspectiva para trabalhadores da região, promovendo maior integração entre a indústria, o sindicato e as políticas sociais locais.

Além de ampliar as chances de emprego, a iniciativa busca contribuir para o fortalecimento da economia regional e para o desenvolvimento sustentável do setor automotivo.