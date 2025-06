Kombi capota após colisão na Dutra, em Barra Mansa; idoso sofre ferimentos leves

Mais um acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira (dia 9) na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa, próximo à Pedreira Pombal, na pista sentido Rio de Janeiro. O condutor de uma Kombi, um homem de 65 anos, sofreu ferimentos leves após uma colisão traseira que o fez perder o controle do veículo, que foi lançado contra o guardrail e capotou em seguida.

Segundo o motorista, o outro veículo envolvido no acidente fugiu do local e ainda não foi identificado. A vítima é moradora de Volta Redonda. As autoridades foram acionadas para atender a ocorrência e realizar os procedimentos necessários.