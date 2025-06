PRF flagra caminhoneiro em surto após uso de drogas na Dutra, em Itatiaia

Um caminhoneiro em surto foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no fim da tarde de domingo (dia 8), na altura do km 330 da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. A equipe DELTA da 7ª Delegacia da PRF foi acionada por volta das 18h para atender a ocorrência.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o homem sendo atendido por uma equipe de resgate da concessionária CCR RioSP. O caminhoneiro apresentava sinais visíveis de uso de substâncias psicoativas. Segundo o próprio relato, ele havia parado o caminhão no pátio da Barreira Fiscal, no sentido Rio de Janeiro, para descansar. Ao acordar, atravessou a pista e adquiriu um pino de cocaína de um indivíduo nas proximidades de um posto de combustíveis. A droga foi consumida dentro da cabine do caminhão.

Logo após o consumo, o motorista teve um surto, o que motivou o acionamento da PRF e do socorro médico. Durante revista no interior do veículo, os agentes encontraram vestígios de cocaína e materiais utilizados para o consumo da droga, confirmando a versão do condutor.

Além disso, foi localizada uma cartela intacta contendo seis comprimidos de “Nobésio Forte” (também conhecido como “Nobésio Sem Limites”), medicamento com anfetamina em sua composição e de venda proibida no Brasil. A substância é popularmente conhecida como “rebite” e é usada por alguns motoristas para se manterem acordados por longos períodos ao volante, o que contraria as normas de descanso obrigatório e aumenta o risco de acidentes.

O caminhoneiro admitiu fazer uso regular do estimulante e afirmou que os comprimidos encontrados seriam para consumo próprio. Diante dos fatos, a droga foi apreendida e um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi lavrado pela PRF por posse de droga ilícita para consumo pessoal.

Foto: Divulgação/PRF