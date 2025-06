Lucas Ramires é o novo reforço do Voltaço para a Série B

O Volta Redonda Futebol Clube anunciou oficialmente, nesta segunda-feira (dia 9), a contratação por empréstimo, do zagueiro Lucas Ramires, 23 anos. O contrato do atleta com o Esquadrão de Aço é válido até o final de março de 2026.

Lucas é natural de Três Cachoeiras (RS) e, além do Atlético-GO, já defendeu os seguintes clubes: Hercilio Luz (SC),Esportivo (RS), Juventude (RS), Vorskla (Ucrânia) e Ferroviário (CE).

Ele falou sobre a oportunidade de defender o Volta Redonda e disse estar motivado para este novo desafio na sua carreira.

“Entendo que é uma oportunidade importante que estou tendo. O Voltaço é o atual campeão da Série C e retorna a Série B após muito tempo. O time está encaixado, é um clube bem familiar e quê possui uma boa estrutura. Se Deus quiser vamos conseguir a nossa permanência na Série B e que possamos sonhar grande, trabalhar para alcançar maiores objetivos, que é colocar o time na Série A”, disse o novo zagueiro do Voltaço.

Foto: Divulgação/VRFC