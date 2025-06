Visitante sofre mal súbito e morre durante trilha no Parque Nacional do Itatiaia

Um idoso de 63 anos morreu na manhã desse domingo (dia 8), após sofrer um mal súbito enquanto realizava uma trilha na parte alta do Parque Nacional do Itatiaia, na região da Base das Agulhas Negras. A informação foi confirmada por meio de nota oficial divulgada pela administração do parque.

Segundo o comunicado, o homem, que seria guia de turismo, chegou a receber tentativas de reanimação por médicos que o acompanhavam no grupo. Equipes de apoio e resgate também foram acionadas rapidamente, mas o óbito foi constatado pelo Corpo de Bombeiros às 9h50.

A ocorrência mobilizou profissionais do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Parquetur, Anjos da Montanha, Corpo de Bombeiros e brigadistas, que atuaram com agilidade e respeito durante todo o atendimento.

Frequentador do parque desde 1988, a vítima era conhecida por sua presença constante nas trilhas da unidade de conservação. O primeiro contato com os familiares foi realizado por um amigo que o acompanhava na atividade. A equipe do parque informou que seguirá prestando apoio à família nos próximos dias.

“Lamentamos profundamente a perda do visitante e expressamos nossa solidariedade à família e aos amigos neste momento de grande sensibilidade”, diz a nota do Parque Nacional do Itatiaia.

Nas redes sociais, a notícia causou grande comoção entre montanhistas e frequentadores do parque. Muitos homenagearam o visitante, lembrando seu amor pela natureza e sua dedicação ao Parque Nacional do Itatiaia. “Morreu fazendo o que gosta. Que Deus o tenha”, escreveu um usuário. Outro comentou: “Ele partiu fazendo o que mais gostava e no local que amava”. Um dos relatos mais emocionantes destacou o vínculo do visitante com o parque: “Lugar que você amava, respeitava, conhecia à fundo — a ponto de enviar aos gestores correções de nomes de picos publicados no site — e que voltava todo ano, mais de uma vez, há anos!”.

As mensagens ressaltam não só o respeito que ele conquistou entre os colegas montanhistas, como também o legado deixado por sua paixão pela natureza e pelas trilhas do Itatiaia. “Seu legado é gigante, Boss! Vai em paz”, escreveu outro seguidor.

Foto: Arquivo