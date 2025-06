‘Caravana + Qualifica Rio’ chega a Barra Mansa e oferece cursos gratuitos para mulheres

Durante a manhã desta segunda-feira (09), chegou a Barra Mansa a ‘Caravana + Qualifica Rio’, uma iniciativa que oferece cursos gratuitos voltados para mulheres a partir dos 16 anos e em situação de vulnerabilidade social. Até o dia 20, uma carreta adaptada estará no Parque da Cidade para a realização das atividades, que têm o objetivo de fomentar o empreendedorismo feminino e ampliar a inclusão produtiva.

O projeto é fruto de uma parceria entre a Prefeitura, por meio das Secretarias da Pessoa com Deficiência e de Assistência Social e Direitos Humanos, o Governo Federal, o Instituto Brasileiro de Responsabilidade Socioambiental, Ciência, Tecnologia e Inovação (Ibratec) e a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio).

Os cursos, com certificado da UniRio, têm duração de um dia e abordam os seguintes temas: Empreendedorismo, Empreendedorismo para Delivery, Maquiagem, Trança e Inclusão Digital. As atividades acontecem das 9h às 18h, com pausa para almoço entre 12h e 13h. A estrutura conta com espaço kids e praça de alimentação para oferecer mais conforto às participantes.

Durante a abertura do evento, o prefeito Luiz Furlani destacou a importância da ação como parte de uma política pública inclusiva e efetiva, com agradecimento especial à deputada federal Dani Cunha, responsável por viabilizar o projeto.

Barra Mansa está comprometida com políticas públicas que ampliem as oportunidades para as mulheres. Essa caravana é um exemplo claro de como parcerias bem estruturadas podem impactar diretamente a vida das pessoas, promovendo autonomia, conhecimento e autoestima. Quero fazer um agradecimento especial à deputada federal Dani Cunha. É uma ação que beneficia todo o estado do Rio de Janeiro e tem como grande diferencial a oferta de qualificação para as mulheres – frisou Furlani.

A presidente do Ibratec e idealizadora da Caravana + Qualifica Rio, Aline Félix, reforçou o impacto social da proposta e se emocionou ao trazer o projeto à sua cidade natal.

É uma realização pessoal e profissional ver Barra Mansa acolher essa iniciativa com tanto carinho. Essa caravana nasceu da escuta das mulheres e da urgência em promover ferramentas reais de transformação. Mais do que capacitar, queremos inspirar e oferecer condições concretas para que cada mulher possa trilhar seu caminho com autonomia, autoestima e dignidade – contou Aline.



A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Joseane Ricarte, pontuou que a iniciativa fortalece a rede de proteção e inclusão. “Estamos oferecendo mais do que cursos, estamos promovendo acolhimento, empoderamento e oportunidades reais. A Caravana representa uma política pública eficaz, com foco na valorização da mulher e na sua autonomia financeira – comentou a secretária.

Para a vice-prefeita e secretária da Pessoa com Deficiência, Luciana Alves, o caráter inclusivo do projeto para mulheres é inspirador.

Cada mulher que participa leva consigo não apenas conhecimento, mas autoestima e pertencimento. Nosso papel é garantir que essas oportunidades alcancem todas, especialmente as que mais precisam. Essa ação mostra que o nosso compromisso é com uma cidade mais justa e inclusiva – frisou Luciana.

As inscrições para os cursos da Caravana + Qualifica Rio ainda podem ser realizadas nos CRAS do município ou no Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), localizado na Rua Oscar da Silva Marins, nº 252 – Centro.

Fotos: Chico de Assis