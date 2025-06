Caos no Rio: Megaoperação no Complexo de Israel mira 70 traficantes, paralisa a cidade e deixa feridos

Uma megaoperação da Polícia Civil do Rio de Janeiro paralisou a cidade na manhã desta terça-feira (dia 10) e teve como alvo integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) no Complexo de Israel, na Zona Norte da capital. A ação, resultado de sete meses de investigações, tem o objetivo de cumprir 70 mandados de prisão. Até agora, oito pessoas foram presas, além da apreensão de fuzis, granadas e coquetéis molotov.

Durante o confronto, dois homens foram baleados dentro de ônibus — um na Avenida Brasil e outro na Linha Vermelha. Um dos feridos passou por cirurgia no Hospital Geral de Nova Iguaçu e seu estado de saúde é estável.

A operação provocou momentos de pânico. Vídeos mostram passageiros deitados no chão de uma estação do BRT, orando e entoando louvores enquanto tiros eram disparados. O tráfego foi interrompido nas principais vias expressas da cidade, como a Avenida Brasil e a Linha Vermelha, afetando a circulação de mais de 50 linhas de ônibus, o ramal ferroviário de Saracuruna e o BRT Transbrasil. A cidade entrou no estágio 2 de atenção, segundo o Centro de Operações Rio (COR), indicando impactos diretos na rotina da população.

Vinte e uma escolas municipais suspenderam as aulas, quatro unidades de saúde foram fechadas e outras duas limitaram atendimentos. Motoristas relataram veículos atingidos por tiros.

A operação conta com a participação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), do Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) e delegacias de várias regiões do estado.

