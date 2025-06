Polícia Civil prende receptador de celular em Barra do Piraí

Policiais civis da 88ª DP (Barra do Piraí) prenderam um homem com um celular furtado. Ele foi capturado no bairro Oficinas Velhas, em Barra do Piraí, no Sul Fluminense.

De acordo com os agentes, o aparelho foi furtado no início do ano passado. Durante a ação desta terça, o autor, ao ser preso em flagrante, alegou ter comprado o telefone em um site de compra e venda de produtos usados. O criminoso foi encaminhado à delegacia e vai responder pelo crime de receptação. O aparelho recuperado será devolvido à vítima.

A ação faz parte da “Operação Rastreio”, que combate roubo, furto e receptação de celulares. As ações coordenadas tiveram início no último dia 3 de maio e já resultaram em mais de 850 aparelhos recuperados, que serão analisados e restituídos aos legítimos proprietários. Até o momento, mais de 45 criminosos foram presos.