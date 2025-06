BR-393: Firjan alerta para urgência na escolha de nova concessionária

A Firjan acompanha com atenção a situação da BR-393 (Rodovia do Aço), cuja concessão teve sua caducidade decretada, com o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) reassumindo a operação da rodovia. A Federação considera fundamental que o governo federal dê celeridade ao processo de licitação para escolha de uma nova concessionária.

“A rápida definição de um novo operador é essencial para garantir os investimentos necessários na infraestrutura da rodovia, que são urgentes para melhorar a eficiência logística da região, aumentar a competitividade das indústrias e, acima de tudo, salvar vidas”, destaca Henrique Nora Junior, presidente da Firjan Sul Fluminense e 2º vice-presidente da Firjan.

Nora ainda reitera que a descontinuidade na gestão e a ausência de investimentos comprometem o escoamento da produção, elevam os custos logísticos e afetam diretamente a segurança dos motoristas que trafegam pela via, importante eixo de ligação entre o Sul Fluminense e outras regiões do estado e do país.

A Firjan reforça a importância de uma concessão estruturada, com metas claras de investimento e manutenção, que atenda aos interesses da sociedade e do setor produtivo.

Foto: Divulgação