PRF apreende quatro fuzis norte-americanos em Três Rios

Um carregamento com quatro fuzis foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta terça-feira (10). O flagrante aconteceu na BR-040, no município de Três Rios, interior do estado do Rio.

Policiais rodoviários federais faziam fiscalização na BR-040 quando deram ordem de parada a um veículo de passeio. O motorista não respeitou e fugiu do local. A equipe tentou a segunda abordagem, mas o motorista e o carona conseguiram fugir pela mata adjacente à rodovia. Buscas foram realizadas, mas os indivíduos não foram localizados.

Iniciada uma verificação no interior do carro, os policiais encontraram quatro fuzis embalados por um saco plástico e escondidos em um compartimento interno, adaptado para tentar burlar a fiscalização. As armas e os carregadores são de origem norte-americana (cal. 5,56mm).