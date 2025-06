Tentativa de homicídio: Jovem de 19 anos é baleado em Volta Redonda

A Polícia Civil investiga uma tentativa de homicídio ocorrida na noite da segunda-feira (dia 9), em Volta Redonda. Um jovem de 19 anos foi baleado na Rua 1.029-A, no bairro Volta Grande III. O caso foi registrado na 93ª DP.

De acordo com informações da Polícia Militar, agentes do 28º BPM foram acionados para verificar uma denúncia de disparos de arma de fogo na região. Quando chegaram ao local, a vítima já havia sido socorrida e levada para um hospital particular, localizado no bairro Jardim Belvedere. O estado de saúde do jovem, no entanto, é desconhecido.

O local do crime foi isolado e passou por perícia. A motivação e a autoria do ataque ainda são desconhecidas.