VR: Arraial do Clube do Laranjal acontece neste final de semana

Acontece neste final de semana, entre os dias 13 e 15 de junho, o tradicional Arraial do Clube do Laranjal. O evento terá estrutura completa, atrações musicais ao vivo, DJ, barracas típicas, brinquedos para as crianças, segurança e ambiente familiar.

“Convido você a participar e se divertir conosco do Arraial da Laranjal. Vamos ter diversas atrações e tenho a certeza que será uma experiência única”, completou o presidente Luiz Gonzaga, o Lula.

Confira a programação do Arraial:

Sexta, 13/06 – das 18h às 01h

DJ Pokémon

Rodrigo Gavi

Sábado, 14/06 – das 16h às 01h

DJ Pokémon

Noelle e Junior

Domingo, 15/06 – das 12h às 18h

Goga e Banda

Ingressos – 1º lote

Sexta-feira: R$ 20,00

Sábado: R$ 20,00

Domingo: R$ 10,00

Passaporte: R$ 40,00

Vendas: secretaria do Clube

Sócio : Entrada livre

Foto: Divulgação