Dupla tentativa de homicídio é registrada próximo ao viaduto da Cotiara, em Barra Mansa

Duas pessoas foram vítimas de uma tentativa de homicídio na tarde desta quarta-feira (dia 11), nas proximidades do viaduto da Rodovia Presidente Dutra que dá acesso ao bairro Cotiara, em Barra Mansa. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar, do Samu e do Corpo de Bombeiros.

De acordo com as primeiras informações apuradas pela polícia, as vítimas estavam no interior de um Volkswagen Gol vinho, modelo 2008, placa KOO-2793, e teriam parado o veículo para trocar um dos pneus quando foram surpreendidas por criminosos em outro carro, que se aproximaram e dispararam diversas vezes em direção ao automóvel.

Os dois ocupantes do veículo foram atingidos pelos tiros e socorridos com vida pelas equipes de emergência, sendo encaminhados à Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa. Até o momento, as vítimas não tiveram as identidades divulgadas.

Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar isolaram a área e auxiliaram no atendimento inicial, além de colher informações para ajudar nas buscas pelos suspeitos.

A ocorrência está sendo investigada pelo Departamento de Homicídios da 90ª Delegacia de Polícia, sob comando do delegado Bruno Gilaberte. Segundo fontes da Polícia Civil, a principal linha de investigação aponta para um possível confronto entre facções criminosas que disputam o controle do tráfico de drogas na região da Cotiara.

Ainda conforme a investigação, o bairro teria sido recentemente assumido por membros do Comando Vermelho, o que pode ter motivado represálias do grupo rival, o Terceiro Comando Puro (TCP).

As polícias Civil e Militar realizam diligências para identificar os autores dos disparos e confirmar a motivação do ataque.