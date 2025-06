Voltaço estreia contra o Boavista no Campeonato Carioca de 2026

O Volta Redonda conheceu, na tarde desta quarta-feira (dia 11), o seu adversário na estreia do Campeonato Carioca de 2026: o Boavista. O confronto foi definido durante reunião do Conselho Arbitral, realizada na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), na capital fluminense. A data e o local da partida inaugural ainda serão divulgados pela entidade.

Além do Voltaço, o Grupo A contará com Fluminense, Vasco, Sampaio Corrêa, Portuguesa e o campeão da Série A2, que ainda será definido. O Grupo B será formado por outros seis clubes, totalizando doze equipes na disputa.

A próxima edição do estadual apresentará um novo formato de disputa, com início previsto para o mês de janeiro e um total de dez datas reservadas para a competição.

Na fase de classificação, os clubes de um grupo enfrentarão apenas os adversários da outra chave, em jogos únicos. Ao final desta etapa, os quatro melhores colocados de cada grupo avançam para as quartas de final, disputadas em jogo único.

As semifinais serão definidas por sorteio e acontecerão em confrontos de ida e volta. Já a grande final do Campeonato Carioca 2026 será decidida em jogo único.

O novo modelo tem como objetivo enxugar o calendário e aumentar o equilíbrio entre as equipes, mantendo o interesse técnico e comercial da competição.

