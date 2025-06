Governo do estado realiza ‘Fomenta-RJ’ em Rio das Flores

O município de Rio das Flores recebeu, na terça-feira (dia 10), o evento ‘Fomenta-RJ’. A iniciativa, realizada por meio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, tem a proposta de impulsionar o empreendedorismo, ajudando o crescimento econômico e o desenvolvimento local.

O evento ocorreu no Centro Cultural do Café, em parceria com a Secretaria de Turismo, destacando a vocação turística da região. As ações são voltadas para conectar empreendedores, produtores e agentes de fomento em várias regiões do estado e, entres as atividades, houve a entrega de 50 Carteiras Nacionais de Artesãos

A abertura da primeira edição contou com a secretária de Desenvolvimento, Fernanda Curdi, com o coordenador regional do Sebrae, Jorge Pinho, o presidente da AgeRio, Sérgio Gusman, o gerente de microcrédito da Agerio, Bruno Eudes, o assessor especial da Setur-RJ e coordenador das ações do turismo no Vale do Café, Wanderson Farias e o coordenador do Programa de Artesanato, Marcel Vasconcelos.