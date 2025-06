Motociclista fica gravemente ferido em acidente na BR-393, em Volta Redonda

Um grave acidente foi registrado na noite de quinta-feira (dia 12), no km 286 da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), em Volta Redonda. A colisão aconteceu na altura do bairro Jardim Amália e envolveu um automóvel Fiat Uno, uma motocicleta Yamaha Fazer 250 e um caminhão que fugiu do local sem prestar socorro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Fiat Uno trafegava no sentido Barra do Piraí quando foi atingido na traseira e lateral esquerda por um caminhão, que não parou após a batida. Com o impacto, o carro rodou na pista e invadiu a faixa contrária, sendo atingido na lateral direita pela motocicleta que vinha no sentido oposto.

O motociclista, um homem de 50 anos, sofreu ferimentos graves e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi encaminhado ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

A ocorrência foi registrada na 93ª DP (Volta Redonda) para investigação e identificação do veículo que se evadiu do local.