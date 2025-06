Lideranças sindicais se reúnem para fortalecer representatividade dos metalúrgicos no Estado do Rio de Janeiro

Lideranças sindicais do setor metalúrgico se reuniram, durante a semana, para discutir o fortalecimento da categoria no estado do Rio de Janeiro. A reunião representa mais um passo na articulação sindical em prol da valorização dos trabalhadores metalúrgicos e da busca por melhorias nas condições de trabalho e negociação salarial.

O encontro aconteceu na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, em Volta Redonda, e contou com a presença do presidente da entidade, Odair Mariano, e do presidente da Federação dos Metalúrgicos do Estado do Rio de Janeiro, da Força Sindical do Estado do Rio de Janeiro e do Sindicato dos Metalúrgicos de Duque de Caxias, Carlos Fidalgo, além de Marcos Lago, secretário-geral da Federação dos Metalúrgicos do Estado do Rio de Janeiro e presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Gonçalo, e do advogado da Força Sindical, João Campanário.

Para Odair Mariano, o encontro simboliza um passo essencial para fortalecer a voz dos trabalhadores diante dos desafios atuais. “Precisamos estar cada vez mais unidos, reforçando a luta por melhores condições de trabalho e assegurando que os direitos conquistados sejam preservados. Esse diálogo entre as entidades é fundamental para avançarmos de forma sólida e garantir que os metalúrgicos tenham representatividade ativa”, declarou.