Polícia Civil prende traficantes de drogas em Angra dos Reis

Policiais Civis da 166ª DP (Angra dos Reis) prenderam, nesta quinta-feira (12/06), três traficantes de drogas. Eles foram capturados em Bracuí, em Angra dos Reis, na Região da Costa Verde.

De acordo com os agentes, os três foram encontrados na comunidade conhecida como Casinhas do Bracuí. Um deles, ao perceber a chegada dos agentes, tentou fugir, jogando fora um saco com pinos de cocaína, que foi localizado e apreendido pelos agentes. Os outros dois já possuíam anotações, sendo que um utilizava tornozeleira eletrônica e foi flagrado com um rádio comunicador. O outro, havia sido preso há apenas duas semanas, pela própria 166ª DP.

Os autores foram encaminhados à delegacia e responderão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.