Morre motociclista envolvido em acidente na BR-393

Morreu durante a madrugada desta sexta-feira (dia 13) o motociclista envolvido em um acidente na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no bairro Jardim Amália, em Volta Redonda. Isnard de Oliveira Soares tinha 49 anos, era morador do bairro de Fátima, no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí, e trabalhava como gerente de supermercado. Ele estava internado no Hospital São João Batista, mas não resistiu aos ferimentos e veio à óbito na unidade. Isnard deixa esposa e deixa três filhas.

O acidente

O acidente foi registrado na noite de quinta-feira (dia 12), no km 286 da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), em Volta Redonda. A colisão aconteceu na altura do bairro Jardim Amália e envolveu um automóvel Fiat Uno, uma motocicleta Yamaha Fazer 250 e um caminhão que fugiu do local sem prestar socorro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Fiat Uno trafegava no sentido Barra do Piraí quando foi atingido na traseira e lateral esquerda por um caminhão, que não parou após a batida. Com o impacto, o carro rodou na pista e invadiu a faixa contrária, sendo atingido na lateral direita pela motocicleta que vinha no sentido oposto.

Isnard de Oliveira Soares sofreu ferimentos graves e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

A ocorrência foi registrada na 93ª DP (Volta Redonda) para investigação e identificação do veículo que se evadiu do local.



Com informações do Foco Regional / Foto: Reprodução