Mulher é presa por maus-tratos a animais em Piraí

Policiais civis da 94ª Delegacia de Polícia de Piraí, coordenados pelo delegado Antonio Furtado, prenderam em flagrante, na manhã desta sexta-feira (dia 13), uma mulher de 41 anos pelo crime de maus-tratos contra um cachorro. A ação aconteceu no bairro Jaqueira e contou com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Piraí e do presidente da ONG Bem Estar Animal e Ambiental, André Luiz Moreira da Silva.

“É inaceitável que um animal seja submetido a tanto sofrimento. A cena que encontramos era revoltante. A cadela estava magérrima, sem qualquer assistência, tremendo muito de frio por estar exposta ao relento. Estava visivelmente desnutrida, desidratada, com anemia, além de apresentar uma grave infecção nos ouvidos. Maus-tratos a animais é crime, e a Polícia Civil atua com rigor nesses casos”, destacou o delegado Antonio Furtado.

A tutora da cadela, batizada de “Cristal”, alegou que o animal teria aparecido no local há cerca de um mês como justificativa para se isentar da responsabilidade. A mulher responderá pelo crime de maus-tratos a animais, previsto no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, com pena que pode chegar a 5 anos de prisão.

“Se a cadela estava ali, cabia a essa mulher providenciar cuidados, alimento e abrigo. Mesmo com as justificativas apresentadas e a tentativa de se isentar da responsabilidade, a omissão ficou evidente. O que vimos foi total negligência e, por isso, ela foi presa em flagrante”, informou o delegado Antonio Furtado.

Após ser resgatada, Cristal foi encaminhada para um lar temporário, sob os cuidados da ONG Bem Estar Animal, onde receberá todos os tratamentos necessários. Após sua recuperação, será disponibilizada para adoção responsável.

“Nossa missão é proteger quem não pode se defender. Se alguém acha que maltratar animais não traz consequências, está enganado. Esse tipo de conduta não será tolerada em Piraí”, garantiu o delegado Antonio Furtado.