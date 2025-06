Prefeitura de Barra do Piraí inaugura base do SAMU no distrito da Califórnia na próxima segunda-feira (16)

A Prefeitura de Barra do Piraí anunciou que, na próxima segunda-feira, dia 16 de maio, será oficialmente inaugurada a base do SAMU na Califórnia. A unidade foi estabelecida em anexo à Secretaria do distrito. A solenidade de inauguração está prevista para às 17h.

Aprovada pelo Ministério da Saúde, pela Rede de Urgência e Emergência (RUE), e pela Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Piraí, a base do SAMU chega ao distrito para suprir uma demanda antiga da população, que sempre solicitou um atendimento mais rápido da unidade.

Pela distância entre a sede do município e a Califórnia, por muitas vezes os habitantes do distrito eram atendidos pela unidade do município vizinho de Volta Redonda. Ainda assim, era necessário mais agilidade e exclusividade para o local, que possui mais de 20 mil habitantes.

Dessa forma, a implementação dessa base na Califórnia, além de ampliar a frota dos veículos de emergência do município, irá tornar o atendimento aos habitantes do distrito mais ágil e eficiente.

O vereador Macrei Junior, um dos principais articuladores para a chegada da base do SAMU, falou sobre essa grande conquista para a Califórnia, aproveitando também para agradecer e exaltar os nomes que, junto a ele, tiveram grande participação neste feito.

“Essa é uma grande conquista para nosso distrito. Quero agradecer a nossa prefeita Katia Miki, ao deputado Munir Neto e ao secretário de Saúde e vice-prefeito, Cristiano Almeida, por entenderem essa nossa necessidade e, em tão pouco tempo, já terem nos presenteado com essa base do SAMU”, apontou Macrei.

A prefeita Katia Miki reforçou que a gestão municipal está dando atenção a todos os distritos do município, evidenciando ainda que a implantação dessa unidade fará com que a população da Califórnia esteja mais segura frente a imprevistos relacionados à sua saúde.

“A prefeitura está investindo em uma saúde eficiente, acessível e humanizada em todos os nossos distritos. A chegada dessa base do SAMU na Califórnia oferecerá mais segurança para os habitantes do local, que passarão a usufruir de um Serviço de Atendimento Móvel de Urgência bem ao seu lado. Com profissionais capacitados que dispõem de uma ótima estrutura de trabalho, certamente garantiremos o bem-estar da população do distrito”, finalizou a chefe do Executivo.