Operação Foco: celulares de marca chinesa sem nota fiscal são apreendidos na Dutra, em Itatiaia

Em mais uma ação conjunta, a Operação Foco Divisas e a Receita Estadual apreenderam aproximadamente R$ 100 mil em aparelhos eletrônicos de uma marca chinesa sem nota fiscal. Ao todo, 135 dispositivos, entre telefones celulares e tablets, foram retidos no Posto de Controle Fiscal de Nhangapi-Itatiaia, na Rodovia Presidente Dutra, na madrugada da sexta-feira (dia 13).

Durante a abordagem, as equipes interceptaram um veículo do tipo reboque. O motorista alegou que a carroceria estava vazia, mas, após buscas detalhadas, os agentes localizaram caixas contendo os equipamentos eletrônicos.

“Ressaltamos que nossas ações ocorrem diariamente em todo o estado do Rio. Nossos agentes atuam com responsabilidade para combater crimes fiscais e impedir a concorrência desleal. Essas ocorrências refletem o nosso compromisso com a legalidade e a economia do estado”, afirmou o Subsecretário Especial de Controle de Divisas, Delegado de Polícia Civil João Valentim.

O motorista informou que saiu de Guarulhos, em São Paulo, e seguia para Campina Grande, na Paraíba. Após a verificação da irregularidade, os aparelhos foram apresentados à Receita Estadual para as providências cabíveis.

Foto: Divulgação