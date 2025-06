Barra Mansa: Mulher é assassinada a tiros no Bocaininha

Uma mulher de 33 anos foi encontrada morta no fim da tarde de domingo (dia 15), em uma área afastada da Rua Prefeito João Luís, nas proximidades do bairro Bocaininha, em Barra Mansa. A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados após uma denúncia anônima relatando uma pessoa ferida na localidade. Quando chegaram, os agentes já encontraram a vítima sem sinais vitais.

Segundo informações da Polícia Militar, o corpo apresentava marcas de tiros na cabeça, no ombro direito e na região abdominal. Foram pelo menos 17 tiros. A mulher vestia calça jeans e blusa clara e tinha uma tatuagem na altura da costela, do lado direito do corpo.

O local do crime, que fica em uma região com pouca circulação de pessoas e sem residências próximas, foi isolado para a realização da perícia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.

A ocorrência foi registrada na 90ª DP e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.