Polícia Civil prende “homem de guerra” do Comando Vermelho de Paraty

Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis) prenderam dois homens, na sexta-feira (dia 13), na Rodovia Rio-Santos. Um dos detidos é apontado como liderança do Comando Vermelho em Paraty e acusado de envolvimento direto na morte de um rival. A ação contou com o apoio da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal e de agentes da Secretaria de Segurança Municipal.

A dupla foi abordada após trabalho integrado de inteligência que apurava o assassinato de Matheus dos Santos, conhecido como “Macuquinho”, ocorrido no último domingo (dia 8), no Parque Mambucaba, em Angra dos Reis. A vítima foi surpreendida por criminosos armados enquanto saía de casa para comprar refrigerante, e morreu ainda no local. Segundo apurado, ele possuía ligação com o tráfico de drogas na cidade de Paraty e havia se mudado para Angra por conta de ameaças de membros de uma facção rival.

Durante a abordagem ao veículo, os policiais localizaram munições e um carregador de pistola sob o carpete, além de pinos de cocaína e tabletes de maconha escondidos no painel. Diante dos fatos, os dois ocupantes do carro foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A investigação identificou que um dos presos participou diretamente do homicídio e que o veículo utilizado na fuga era o mesmo abordado. Com base nos elementos reunidos, foi decretada a prisão temporária de um dos suspeitos pelo crime de homicídio qualificado. Ele é conhecido por atuar como “homem de guerra” da facção criminosa, liderando ações armadas contra rivais.

As investigações seguem para esclarecer todos os detalhes do crime e identificar outros envolvidos na ação.