Temporada de festas juninas aquece comércio de VR e BM

Com bandeirinhas coloridas, músicas típicas e cheirinho de milho no ar, a temporada de festas juninas começou oficialmente em Volta Redonda e Barra Mansa. Além de manter viva uma das tradições mais queridas do Brasil, os festejos impulsionam o comércio local, que já sente os reflexos positivos da movimentação. Lojistas dos dois municípios comemoram o aquecimento nas vendas.

No bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, a empresária Kelly Almeida, dona de uma loja de moda feminina, já percebe um bom aumento na procura. “A gente estava com uma expectativa boa, mas fomos surpreendidos. Os pedidos por camisas xadrez, botas e acessórios triplicaram. Já tive que encomendar mais com o fornecedor”, contou. Já no bairro Ano Bom, em Barra Mansa, o comerciante Antônio Nascimento, que vende roupas infantis, também destaca o impacto positivo.

“Nessa época, os pais sempre procuram trajes caipiras para os filhos. Em duas semanas, vendi o esperado para todo o mês”, comemorou.

Em Volta Redonda, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-VR) projeta um crescimento de 3% no faturamento de lojas especializadas em roupas e comidas típicas, além de acessórios e artigos de decoração ligados à temática caipira. Segundo a entidade, o período é considerado estratégico para o setor varejista, já que o número de eventos cresce significativamente – de festas em escolas, clubes sociais, empresas e igrejas até celebrações em família e entre amigos. Com isso, aumenta também a demanda por trajes como vestidos de chita, camisas xadrez, chapéus, botas e uma ampla variedade de quitutes, como paçoca, canjica, bolo de milho e outros itens tradicionais.

De acordo com Giovane Ferreira, presidente da CDL-VR, os comerciantes devem aproveitar o momento para se planejar, investir em promoções atrativas e reforçar a divulgação. “As festas juninas são uma oportunidade importante para alavancar as vendas no comércio local. Além dos produtos típicos, o uso de ferramentas digitais e estratégias de marketing nas redes sociais torna-se fundamental para atrair o público e divulgar os diferenciais de cada loja. A criatividade e o engajamento com os clientes fazem toda a diferença nesse período”, destacou Giovane.

A avaliação também é positiva em Barra Mansa. Segundo o presidente da CDL-BM, Gleidson Gomes, a expectativa no comércio da cidade é de um crescimento entre 4% e 6%. “As festas juninas vêm apresentando crescimento a cada ano e são uma ótima oportunidade para venda de itens típicos, como roupas, decoração, comidas e bebidas, impulsionadas pela tradição e pela alta procura. Além de promover um intercâmbio cultural, os comerciantes e empresários vêm demonstrando otimismo, com alguns prevendo resultados iguais ou melhores em comparação com o ano anterior”, explicou Gleidson.

Além do comércio, escolas, igrejas e associações de moradores também têm retomado a realização das tradicionais quermesses, um movimento que traz alegria para a cidade e dinheiro para a economia local. Com isso, a expectativa dos comerciantes é que o ritmo forte continue até o fim de junho, com reflexos ainda em julho. E, com o frio típico do inverno, o combo de canjica, caldo verde e forró promete aquecer também os caixas do comércio regional.