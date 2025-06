UniFOA é selecionado pela 5ª vez consecutiva para o PET-Saúde

Pela quinta vez consecutiva, o Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) foi selecionado para o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, em sua edição temática “Informação e Saúde Digital” (PET-Saúde/ISD). A instituição também passa a ser a única da região com dois editais do PET-Saúde em andamento simultaneamente.

Coordenado pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) e pela Secretaria de Informação e Saúde Digital (Seidigi), o programa é uma importante iniciativa do Ministério da Saúde, voltada à formação de profissionais alinhados com as novas demandas do Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente diante dos desafios da transformação digital.

O novo PET-Saúde/ISD integra a estratégia do programa (Trans)Formação para o SUS Digital, e representa um avanço ao unir, de maneira inovadora, as áreas da saúde, educação (superior e técnica), tecnologia, pesquisa e inovação. O objetivo é preparar estudantes e profissionais para o uso ético, estratégico e eficiente das tecnologias digitais no contexto da saúde pública.

Entre os principais objetivos desta edição estão:

A formação crítica em saúde digital;

O desenvolvimento de soluções tecnológicas, como aplicativos e sistemas interoperáveis;

A promoção da cultura de proteção de dados;

A melhoria do acesso e da gestão do cuidado no SUS.

A secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad, destaca:

“O PET-Saúde Informação e Saúde Digital vai aproximar estudantes, docentes e profissionais do SUS, estimulando-os a inovar, cocriar novas soluções digitais e envolver a comunidade na transformação digital do SUS, orientada a facilitar a jornada do usuário pela rede de serviços, ampliando o acesso e a qualidade da atenção à saúde.”

Os cursos do UniFOA envolvidos no projeto refletem seu caráter multidisciplinar: Medicina, Nutrição, Enfermagem, Educação Física, Odontologia e Sistemas de Informação. A atuação conjunta dessas áreas fortalece a formação integral dos estudantes e amplia o impacto das ações no território.

Para o professor Alden dos Santos, coordenador do curso de Nutrição, a nova aprovação do UniFOA representa o reconhecimento de um modelo consolidado de atuação:

“Com a divulgação do resultado final do PET-Saúde Digital, passamos a ter dois projetos PET simultaneamente. Isso mostra a consistência do nosso trabalho, iniciado em 2015, e que vem sendo reconhecido sucessivamente. Teremos mais de 100 alunos envolvidos em ações que fortalecem o SUS e enriquecem a formação dos nossos estudantes com experiências práticas em ensino, pesquisa e extensão.”

O professor também destacou a importância das parcerias institucionais para o sucesso do projeto:

“Agradeço às Secretarias Municipais de Saúde de Pinheiral e Volta Redonda, que confiam nessa parceria há 10 anos, e à nossa Reitoria, que sempre apoia integralmente essas iniciativas. Também estendo minha gratidão aos coordenadores e docentes dos cursos envolvidos, que tornam tudo isso possível.”

A secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Isabela Pinto, também enfatizou a relevância da integração proposta pelo programa:

“O fortalecimento da integração entre ensino, serviço e comunidade é essencial para o avanço da saúde pública no Brasil. A união desses três pilares potencializa a formação de profissionais de saúde mais preparados e conectados com as necessidades reais da população.”

O que é o PET-Saúde?

O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) foi instituído em 2010, por meio das Portarias Interministeriais nº 421 e nº 422, com o objetivo de qualificar a integração entre ensino, serviço e comunidade. A proposta incentiva projetos que envolvam instituições de ensino superior e Secretarias de Saúde, promovendo ações de ensino, pesquisa, extensão e participação social voltadas ao aprimoramento dos serviços prestados à população.

Com sua quinta aprovação consecutiva, o UniFOA se consolida como uma das instituições de ensino superior mais comprometidas com a formação de profissionais de excelência e com o fortalecimento do SUS. A conquista reafirma o compromisso da instituição com a inovação, a responsabilidade social e a transformação da realidade por meio da educação.