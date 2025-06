Violência: Homem quebra taco de sinuca nas costas da companheira e acaba preso em Barra do Piraí

Um homem foi preso por lesão corporal e violência doméstica na noite do último sábado (dia 14), em Barra do Piraí. A prisão ocorreu após o agressor quebrar um taco de sinuca nas costas da companheira, uma mulher de 43 anos, motivado por ciúmes. O caso aconteceu em um bar no bairro Cerâmica União.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi até o estabelecimento, onde viu a esposa na presença de outros homens. Inconformado com a cena, ele quebrou um taco de sinuca nas costas da vítima e a ameaçou com uma arma.

A mulher foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa, mas o estado de saúde dela não foi divulgado.

Um simulacro de arma foi encontrado em um terreno atrás da residência do suspeito, que foi encaminhado para a delegacia de Barra do Piraí, onde o caso foi registrado.