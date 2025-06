Adolescente é apreendido com pistola durante abordagem policial no bairro Cotiara, em BM

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na manhã desta segunda-feira (dia 16) por porte ilegal de arma de fogo durante uma ação da Polícia Militar no bairro Cotiara, em Barra Mansa. A abordagem aconteceu na Rua Paulo Luiz Nogueira, onde, segundo a corporação, o suspeito foi localizado portando uma pistola calibre .380, municiada, além de outros materiais.

A operação foi desencadeada após informações repassadas por policiais que monitoravam a movimentação de indivíduos ligados ao tráfico de drogas. Segundo a PM, o jovem, que vestia blusa preta e tinha cabelo tingido de vermelho, foi avistado caminhando do bairro São Vicente em direção ao Cotiara, supostamente portando uma arma de fogo.

Com apoio de equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do DPO da área, foi montado um cerco nas proximidades de um viaduto da região. Durante a abordagem, os agentes do 28º Batalhão encontraram uma pistola calibre .380 com numeração suprimida, carregada com 12 munições, além de dois telefones celulares e uma quantia em dinheiro.

Ainda de acordo com os policiais, no momento da abordagem, o adolescente afirmou que estaria saindo do tráfico e que carregava a arma para devolvê-la. A declaração, no entanto, não impediu que ele fosse detido.

O jovem foi conduzido à 90ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. Ele foi autuado por ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, e permaneceu apreendido à disposição da Justiça.

A apreensão ocorre poucos dias após um episódio violento no mesmo bairro. Na última quinta-feira (dia 12), dois homens foram alvos de uma tentativa de homicídio na altura da Rua José Hipólito. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.