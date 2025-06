Barra Mansa amplia vacinação contra a dengue para pessoas de seis a 59 anos

A Secretaria de Saúde de Barra Mansa ampliou a vacinação contra a dengue no município. A partir desta segunda-feira (dia 16), o imunizante está disponível para pessoas de 06 a 59 anos, conforme o estoque disponível. Os moradores podem procurar as seguintes Unidades de Saúde da Família (USF): Ano Bom, Belo Horizonte, Bocaininha, Colônia 2, Clínica da Família Vista Alegre, Jardim Primavera, Júlio Caruso, Paraíso de Cima, São Francisco, Saudade, Vila Delgado e Vila Nova.

“Enquanto tivermos estoque, a vacina estará disponível para esse público. Ao término deste lote, o grupo será novamente contemplado em uma próxima ação”, destacou a responsável pela imunização no município, Hellen Martins.

Ainda segundo ela, é importante que a população esteja ciente de algumas recomendações. “Pacientes com dengue, ou que tenham tido resultado positivo recentemente, devem aguardar seis meses antes de receber a primeira dose da vacina. Além disso, a vacinação não é indicada para pessoas com alergia a outros imunizantes, imunossuprimidos, gestantes, mulheres em período de amamentação e indivíduos com outras comorbidades, que devem ser avaliadas pela equipe de saúde local. Vale ressaltar que o imunizante não pode ser administrado simultaneamente com outras vacinas”, acrescentou Hellen.

Os principais sintomas da dengue são febre alta, dor atrás dos olhos, dores no corpo, manchas avermelhadas na pele, coceira e náuseas. Em caso de suspeita, é fundamental buscar orientação médica.

Denúncias sobre residências e terrenos com condições favoráveis ao desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, podem ser feitas à Vigilância em Saúde Ambiental, pelo telefone (24) 3512-0722.

Foto: Arquivo PMBM