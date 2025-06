Estado do RJ já soma mais de 9 mil internações e 676 mortes por síndrome respiratória aguda grave em 2025; Saúde do RJ reforça importância da vacinação

O Estado do Rio de Janeiro apresenta sinal de desaceleração no crescimento de internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), mas os números seguem elevados, especialmente entre crianças de até 9 anos e pessoas com mais de 70 anos. Até o dia 16 de junho de 2025, foram registradas 9.140 internações e 676 mortes por SRAG no estado. Na última semana analisada (Semana Epidemiológica 24, de 08 a 14 de junho), são estimadas 447 internações, das quais 130 já registradas oficialmente.

De acordo com o panorama semanal divulgado pelo Centro de Inteligência em Saúde (CIS-RJ), o cenário reforça a necessidade da vacinação e da adoção de medidas preventivas para conter a circulação dos vírus respiratórios. “A vacina da gripe protege contra os principais vírus em circulação e é fundamental para evitar formas graves da doença. Precisamos avançar na cobertura vacinal e manter os cuidados básicos, como o uso de máscara em caso de sintomas e a higiene das mãos”, destaca a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.

A partir de abril, houve aumento da circulação da Influenza A (H1N1), especialmente entre idosos e gestantes. O vírus sincicial respiratório, predominante entre crianças, já apresenta sinal de queda nas últimas semanas.

Cobertura vacinal segue abaixo do esperado

A campanha de vacinação contra a gripe no estado teve início em 2 de abril e segue até janeiro de 2026. A meta é vacinar 4,6 milhões de pessoas dos grupos prioritários, mas até o momento apenas 22,97% desse público foi imunizado. Foram aplicadas 2.146.734 doses, sendo 1.066.950 destinadas ao público prioritário. Os dados acendem alerta, uma vez que a meta do Ministério da Saúde é de ao menos 90% de cobertura.

A SES-RJ vem intensificando estratégias para ampliar o acesso à imunização, incluindo vacinação volantes em municípios com baixa cobertura vacinal.

Leitos ampliados e ações de vigilância

Para o enfrentamento do período de maior incidência da doença, o estado mantém 85 leitos pediátricos dedicados à SRAG, sendo 40 no Hospital Estadual Ricardo Cruz, na Baixada Fluminense, e 45 no Hospital Zilda Arns, no Médio Paraíba. O número de solicitações por leitos segue elevado, com média de 200 pedidos por semana, principalmente para crianças e, mais recentemente, para idosos.