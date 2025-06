Barra Mansa celebra reconhecimento do Ministério da Saúde ao trabalho da eMulti

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu nesta terça-feira (17), um encontro com as equipes eMulti, no Parque Natural de Saudade. A iniciativa teve como objetivos reconhecer os resultados já alcançados, parabenizar os profissionais pelos serviços prestados à população e apresentar as novas metas e diretrizes de atuação.

Durante a reunião, a coordenadora do programa, Yasmim Rio Verde Amaral, compartilhou com as equipes que Barra Mansa teve destaque em um levantamento realizado pelo Ministério da Saúde sobre a atuação das equipes multiprofissionais nos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro.

– O painel oficial com os dados será publicado nos próximos dias, mas fizemos questão de reunir as equipes para compartilhar esse feedback positivo e já começamos a alinhar os próximos passos. Esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo. E agora é o momento de aprimorar ainda mais nosso trabalho — afirmou Yasmim.

As equipes eMulti são formadas por profissionais de diversas áreas da saúde que atuam de forma complementar às equipes da Atenção Primária à Saúde (APS), contribuindo para um cuidado mais integral e humanizado à população. Em Barra Mansa, o eMulti está presente em todas as unidades de saúde, com psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, nutricionistas, educadores físicos, farmacêuticos, ginecologistas e pediatras. A coordenadora adiantou ainda que novos profissionais de outras especialidades devem ser incorporados em breve.

– Nosso objetivo é facilitar o acesso da população aos cuidados em saúde por meio do trabalho colaborativo entre os profissionais das eMulti e das equipes vinculadas. Buscamos integrar práticas de assistência, prevenção, promoção da saúde, vigilância e formação em saúde — explicou Yasmim.

O encontro no Parque de Saudade foi marcado por momentos de confraternização, troca de experiências e fortalecimento do compromisso com o cuidado à população. “Para nós o reconhecimento do Ministério da Saúde reforça a importância do modelo de atenção integrada e do investimento contínuo em estratégias que promovam um atendimento cada vez mais qualificado”, finalizou Yasmim.

Fotos: Paulo Dimas