VR: Homem é baleado após tentar desarmar policial no bairro Jardim Belvedere

Um homem de 34 anos foi baleado na manhã desta terça-feira (dia 17) após tentar desarmar um policial militar durante uma abordagem em Volta Redonda. Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop-VR), o caso ocorreu na Avenida dos Metalúrgicos, nas proximidades da entrada do bairro Jardim Belvedere, durante uma ação do Sistema Integrado de Segurança Pública.

De acordo com a prefeitura, a equipe envolvida na ocorrência fazia parte do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) — que permite que policiais militares atuem em dias de folga, contratados pela administração municipal. Os agentes realizavam patrulhamento e fiscalização de rotina quando foram alertados, por populares e pela equipe de segurança do Hospital da Unimed, sobre um homem que tentava acessar, sem autorização, áreas restritas da unidade.

Em nota, a Unimed Volta Redonda confirmou que o suspeito tentou, por duas vezes, entrar em setores de acesso restrito do hospital. Segundo a empresa, ele se apresentou como parente de um paciente, mas não conseguiu comprovar a informação, que também não foi confirmada pelos registros internos da unidade. O homem foi retirado do local nas duas ocasiões pela equipe de segurança. Ainda segundo a nota, a abordagem da Polícia Militar aconteceu fora das dependências do hospital.

De acordo com a Semop, durante a tentativa de abordagem pela equipe do Proeis, o homem reagiu e tentou tomar a arma de um dos policiais. Para contê-lo, foi efetuado um disparo nos membros inferiores. O suspeito foi socorrido imediatamente e levado para o Hospital São João Batista, onde permanece internado sob custódia da Polícia Militar. Seu estado de saúde é considerado estável.

Ainda segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública, o homem possui sete anotações criminais, incluindo por homicídio. A ocorrência foi registrada e está sendo investigada pelas autoridades competentes.