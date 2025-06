Itatiaia abre 136 oportunidades de emprego e estágio nas áreas de transporte coletivo, indústria e serviços

A Prefeitura de Itatiaia, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Geração de Renda, está com 136 novas oportunidades de trabalho abertas nesta semana, contemplando vagas de emprego e de estágio.

Entre as oportunidades estão incluídas 70 vagas divulgadas pelo Sine Itatiaia, contemplando áreas como transporte coletivo, indústria e serviços. As informações completas sobre as vagas, requisitos e formas de participação estão disponíveis no site da Prefeitura www.itatiaia.rj.gov.br .

Uma ação especial de recrutamento também será realizada nesta quarta-feira, dia 18, no formato de mutirão de currículos em parceria com a empresa Tool Maker, das 8h às 14h, no Sine de Itatiaia. A iniciativa disponibiliza 64 vagas para diversos cargos como motorista (CNH B), mecânico, auxiliar de mecânico e operador de produção.

Itatiaia também está com vagas de estágio abertas por meio do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), voltadas para estudantes que buscam a primeira oportunidade no mercado de trabalho.

-Essa é uma das maiores semanas de geração de vagas que já tivemos em Itatiaia nos últimos meses. Estamos falando de mais de 130 oportunidades reunidas em apenas uma semana, o que demonstra o compromisso da Prefeitura com o fortalecimento da economia local e a geração de renda para a população – destacou o secretário de Trabalho, Emprego e Geração de Renda, Felipe Santos.

A administração municipal reforça que os interessados acompanhem as redes sociais oficiais para não perderem os prazos de participação e os detalhes de cada processo seletivo.