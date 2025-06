Ação policial no Retiro resulta em detenção de suspeito e apreensão de drogas

Uma operação realizada no fim da tarde da terça-feira (dia 17) pelas equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da 1ª Companhia do 28º Batalhão e do Serviço Reservado da Polícia Militar resultou na detenção de um suspeito por tráfico de drogas no bairro Retiro, em Volta Redonda.

A ocorrência foi no escadão da Rua 31 de Março, conhecido ponto de venda de entorpecentes na região. Segundo informações preliminares da corporação, a ação foi desencadeada a partir de uma denúncia anônima.

Durante a abordagem, os policiais conseguiram localizar e deter um homem. Com ele, foi encontrada uma quantidade de drogas que ainda está sendo contabilizada.

O caso está sendo registrado na 93ª DP (Volta Redonda), para onde o material apreendido foi encaminhado.

Foto: Divulgação/PM