Caminhoneiro é detido por desobediência e dirigir sob efeito de álcool em Volta Redonda

Um caminhoneiro foi detido pela Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e autuado por desobediência e dirigir sob efeito de bebida alcoólica. O caso aconteceu nessa terça-feira (dia 17), quando guardas municipais foram alertados pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) de que uma carreta bitrem, estacionada irregularmente na Via Sérgio Braga, atrapalhava o trânsito na altura do bairro Conforto.

A carreta ocupava toda a pista da direita da Via Sérgio Braga e, ao chegarem ao local, os guardas municipais notaram que o motorista se encontrava no interior do veículo, que estava trancado e com os vidros fechados. Os agentes então tentaram fazer contato com o homem, mas foram ignorados.

Em determinado momento, o caminhoneiro abriu o vidro da carreta e proferiu palavras desconexas. Os guardas municipais então solicitaram que ele desembarcasse do veículo, mas o homem ligou o motor, fazendo menção de que sairia do local, mas não engatou marcha. Os agentes chegaram a posicionar a viatura em frente ao veículo para impedir que ele saísse.

Após algumas tentativas de abordagem, o condutor abriu a porta da carreta, e os guardas municipais observaram indícios de que ele havia ingerido bebida alcoólica. No interior do veículo foi encontrada uma garrafa de conhaque. Aos agentes, o motorista admitiu ter bebido.

Diante da situação, o homem foi detido por desobediência e encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP). Na unidade policial, ele se recusou a realizar o teste do etilômetro (bafômetro) e então foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para perícia, que atestou indícios de ingestão de bebida alcoólica. O motorista, que já possuía anotação criminal por ameaça, foi enquadrado nos crimes de desobediência e condução de veículo automotor sob efeito de álcool, onde responderá em liberdade.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, reforçou que as forças de segurança de Volta Redonda têm atuado de forma preventiva para evitar que situações como essas e até mais graves possam acontecer.

“Temos atuado de forma contundente, intensificando as operações, seja através da Guarda Municipal, do Sistema Integrado de Segurança ou da Operação Segurança Presente, além de apoiar as ações da Operação Lei Seca em Volta Redonda, para que fatos como esses não se tornem rotina na cidade. Infelizmente, estamos diante de situações de total desrespeito pela vida. É preciso que as pessoas, principalmente os motoristas profissionais, tenham consciência da consequência e da gravidade de seus atos. Parabéns aos nossos guardas municipais e aos agentes do Ciosp pela prontidão no atendimento. Evitamos que algo de mais grave pudesse ter acontecido”, disse Coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop.