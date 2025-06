Pitbull é resgatada e tutor é preso por maus-tratos em Piraí

Policiais civis da 94ª DP de Piraí realizaram, na manhã de quarta-feira (dia 18), uma operação que resultou no resgate de uma cadela da raça pitbull vítima de maus-tratos no bairro Koop Land. A ação contou com apoio da Secretaria Municipal de Saúde, da Ong Bem Estar Animal e da empresa Cirac (Centro Integrado de Recolhimento, Assistência e Controle de Animais).

– Encontramos o animal em uma situação que beira a crueldade. Um espaço minúsculo, insalubre, sem condições mínimas para sobrevivência. Isso é inaceitável. A lei existe para proteger também os animais – afirmou o delegado Antonio Furtado.

O animal estava preso em um pequeno espaço e apresentava ferimentos no pescoço causados pela coleira, lesões na orelha, além de infestação por pulgas. Com a movimentação dos agentes, a pitbull precisou ser sedada e foi encaminhada ao Cirac para receber tratamento.

– A situação era revoltante. Um animal indefeso, confinado de forma cruel, com claros sinais de maus-tratos e em situação de extremo sofrimento. Estava dentro de uma espécie de galinheiro, com cerca de um metro quadrado, sem paredes, acorrentado e exposto ao frio e calor. As vasilhas de água e comida estavam sujas e o local sem higiene. A legislação é clara: quem maltrata, responde criminalmente – destacou o delegado Antonio Furtado.

O tutor, um homem de 47 anos, fugiu, mas foi localizado horas depois, às margens da Rodovia Presidente Dutra, na altura do quilômetro 244, onde realizava serviços de roçada. Ele recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de maus-tratos a animais, que prevê pena de 2 a 5 anos de prisão.

– Não medimos esforços para encontrar esse tutor. Ele foi localizado e conduzido à delegacia, onde foi autuado em flagrante. Seguimos firmes na proteção aos animais. Maus-tratos é crime e vamos continuar agindo com rigor para proteger aqueles que não têm voz – finalizou o delegado Antonio Furtado.