Projeto Caravana + Qualifica Rio capacita mais de 300 mulheres em Barra Mansa

A Caravana + Qualifica Rio, projeto pioneiro do Instituto Brasileiro de Responsabilidade Socioambiental, Ciência, Tecnologia e Inovação (IBRATEC) desenvolvido a partir de emenda parlamentar da deputada federal Dani Cunha (União), completou uma semana de atividades em Barra Mansa, a segunda cidade a receber os cursos desenvolvidos pelo projeto.

Após sair de Volta Redonda, onde teve mais de 250 participantes, a carreta da Caravana + Qualifica Rio chegou a Barra Mansa e já completou pouco mais de uma semana de cursos realizados com um alto engajamento de mulheres interessadas na busca de uma nova qualificação que lhes permita ampliar as possibilidades no mercado de trabalho local. Desde o dia 09, quando tiveram início as turmas do projeto na cidade, mais de 325 mulheres já foram capacitadas em Barra Mansa.

O número de participantes nos cursos oferecidos na carreta em Barra Mansa, superior ao registrado na primeira parada da caravana, comprovam o intuito dos idealizadores de buscarem ampliar, a cada cidade, o universo de mulheres atendidas e capacitadas.

“Não nos surpreende essa participação crescente, pois reflete bem, tanto o nosso planejamento, quanto o retorno que temos tido de toda a repercussão que a Caravana vem gerando no estado. Até mesmo cidades que não estão inseridas na programação de parada da carreta, tem nos procurado e solicitado a ampliação desse cronograma”, explicou Aline Félix, presidente do Ibratec.

A unidade móvel do projeto seguirá em Barra Mansa até a próxima sexta-feira, dia 20, instalada no Parque da Cidade. As mulheres interessadas pode se inscrever ainda nos cursos gratuitos nas áreas de Maquiagem, Empreendedorismo, Técnicas de Trancista, Inclusão Digital e Empreendedorismo para Delivery — capacitações escolhidas estrategicamente por seu potencial de geração de renda imediata e acessível.

Segundo Aline, idealizadora do projeto, o sucesso da Caravana é fruto também da parceria com os agentes públicos municipais que somam forças não só na operacionalização da estadia da carreta da caravana, como também na captação das mulheres interessadas em participar dos cursos. “Esse é um projeto que tem contado muito com o apoio das prefeituras, que nos ajudam na infraestrutura para instalação da da nossa unidade móvel, mas também disponibiliza também um trabalho de convocar as mulheres a aderirem aos nossos cursos”, comentou a presidente do Ibratec.

Somando Volta Redonda e Barra Mansa, as duas etapas da Caravana + Qualifica Rio já capacitou cerca de 500 mulheres, tanto as que se encontram em situação de vulnerabilidade social como àquelas que buscam oportunidades de terem uma maior independência financeira.

A CARAVANA + QUALIFICA RIO

O Caravana + Qualifica Rio é uma iniciativa que visa promover a autonomia econômica e o empoderamento de mulheres através da qualificação profissional e do empreendedorismo. Com foco especial em mulheres em situação de vulnerabilidade social e vítimas de violência, o projeto oferece formação técnica, apoio psicossocial e conexão com oportunidades de trabalho, contribuindo para a quebra de ciclos de dependência econômica e violência doméstica.

O projeto vai além da simples oferta de cursos profissionalizantes, adotando uma abordagem integrada que inclui capacitação técnica em áreas de alta empregabilidade, formação em empreendedorismo e gestão de negócios, inclusão digital e ferramentas tecnológicas, apoio psicossocial especializado e conexão direta com oportunidades de emprego formal através de parcerias com empresas locais

A iniciativa representa um investimento estratégico no desenvolvimento socioeconômico do estado. Estudos do Banco Mundial indicam que cada 1% de aumento na participação feminina no mercado de trabalho resulta em crescimento de 0,3% no PIB regional. Além disso, mulheres economicamente independentes têm 60% menos chances de retornar a relacionamentos abusivos, conforme pesquisas da ONU Mulheres.

O projeto atenderá mulheres a partir de 16 anos, com prioridade para aquelas em situação de vulnerabilidade social e econômica. Após Volta Redonda, a Caravana seguirá para outros 23 municípios, permanecendo 15 dias em cada localidade, com meta de atendimento de 300 mulheres por município.

Além de Volta Redonda, o projeto seguirá para Barra Mansa, dando continuidade ao circuito que incluirá Três Rios, Paraíba do Sul, Japeri, Queimados, Itaguaí, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Magé, Petrópolis, Guapimirim, São Gonçalo, Tanguá, Rio Bonito, Cabo Frio, Búzios, Trajano de Moraes, Campos dos Goytacazes, São João da Barra, São Fidélis, Italva, Itaperuna e Porciúncula.

O Estado do Rio de Janeiro dá um passo significativo no enfrentamento à violência contra a mulher e na promoção da autonomia econômica feminina com o lançamento do projeto Caravana + Qualifica Rio. A iniciativa, que percorrerá 24 municípios fluminenses, inicia sua jornada em Volta Redonda no próximo dia 26 de maio, com capacidade para transformar a realidade socioeconômica de 7.200 mulheres em todo o estado.