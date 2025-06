PF e PRF prendem três homens com quase 1 tonelada de maconha na Dutra, em Barra Mansa

A Polícia Federal prendeu, na madrugada desta quinta-feira (dia 19), três homens em flagrante transportando cerca de 910 kg de maconha em mais uma ação de enfrentamento ao tráfico interestadual de drogas. A operação foi conduzida pela Delegacia de Repressão a Drogas (DRE), em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e com o apoio de policiais da Delegacia da PF em Macaé/RJ.

A abordagem ocorreu na Rodovia Presidente Dutra, na altura do município de Barra Mansa/RJ, em uma barreira policial previamente montada com base em informações de inteligência. O caminhão havia saído de São Paulo/SP e tinha como destino final o Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro.

Durante a fiscalização, os policiais localizaram a grande quantidade de maconha, oculta em meio a uma carga de materiais de construção, o que motivou a imediata prisão em flagrante do condutor, de 35 anos e natural de São Paulo.

Paralelamente, foi identificado um veículo de apoio alugado, que fazia o papel de batedor, auxiliando o caminhão com informações e apoio logístico para evitar fiscalizações. Os dois ocupantes do carro, ambos naturais de São Paulo, com 25 e 26 anos de idade, foram igualmente presos em flagrante. Eles possuem antecedentes criminais pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Os três presos, o caminhão, o veículo de apoio e toda a carga foram encaminhados à Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro para lavratura do auto de prisão em flagrante. Após os procedimentos de praxe, os autuados foram conduzidos ao sistema penitenciário estadual, onde permanecerão à disposição da Justiça.

Os investigados responderão pelos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico.

A apreensão reforça o trabalho contínuo da PF no combate ao tráfico interestadual e ao crime organizado, que somente neste ano já retirou de circulação mais de 6 toneladas de entorpecentes, com atuação sistemática e integrada em pontos estratégicos de entrada e distribuição de drogas no estado.

Foto: Divulgação/PF