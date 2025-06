Transporte Excelsior renova frota com caminhões Scania Super e reforça compromisso com sustentabilidade

A Transporte Excelsior reforçou seu compromisso com a modernização da frota e a sustentabilidade com a chegada de novos caminhões Scania Super. A entrega técnica dos veículos aconteceu no último dia 9, no Centro Corporativo da empresa, e foi conduzida pelo Master Drive da WLM Equipo, André Cerqueira.

O evento contou com a participação de motoristas da própria transportadora e de alunos da Escolinha de Motoristas Nacional, que acompanharam de perto as orientações sobre operação, desempenho e tecnologias embarcadas nos novos modelos. A iniciativa faz parte da política da empresa de investir na qualificação constante dos seus profissionais.

“Essa entrega técnica representa mais do que a chegada de uma nova tecnologia. Ela marca uma evolução no modo de transportar, com mais segurança, eficiência e respeito ao meio ambiente. O compromisso com a capacitação dos motoristas, demonstrado pela presença da equipe e dos aprendizes, mostra que inovação só faz sentido quando está acompanhada de conhecimento e valorização das pessoas”, afirmou André Cerqueira.

Os novos caminhões são equipados com tecnologia de ponta, que oferece maior eficiência energética, redução no consumo de combustível e menor emissão de poluentes, alinhando-se às metas de sustentabilidade da Transporte Excelsior. A renovação da frota, segundo a empresa, representa mais um passo na consolidação de um transporte de cargas mais seguro, moderno e ambientalmente responsável, com foco na eficiência operacional e na qualificação contínua de seus colaboradores.