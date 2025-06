Adolescente desaparecido em MG é encontrado na BR-101, em Angra dos Reis

A equipe de inspeção da CCR RioSP localizou, na noite de terça-feira (dia 18), um adolescente de 15 anos que estava desaparecido. Segundo a concessionária, o jovem foi avistado no acostamento da rodovia Rio-Santos (BR-101), na altura do km 513, em Angra dos Reis, e apresentava sinais de mal-estar.

Imediatamente após a identificação, os colaboradores da concessionária acionaram o resgate médico da CCR RioSP. O adolescente foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital do Frade, onde permanece sob cuidados médicos.

Durante o atendimento da ocorrência, o Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que verificou nos sistemas integrados que o adolescente reside no estado de Minas Gerais. Em contato com familiares, a avó do jovem confirmou que ele estava desaparecido e relatou que é filho único.

Foto: Divulgação