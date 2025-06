Receita Federal e Polícia Federal apreendem 2 kg de cocaína no corpo de passageiro no Aeroporto do Galeão

A Receita Federal, em operação conjunta com a Polícia Federal, apreendeu na noite de quinta-feira (dia 19) 2 kg de cocaína com um passageiro brasileiro que tentava embarcar em voo para Paris, na França, com destino final em Madrid, na Espanha.

Após análise de gerenciamento de risco feita pela equipe da Receita Federal, foi apontado um possível alvo de tráfico de drogas. O homem, de 24 anos, natural da Curitiba, foi abordado por policiais federais que realizaram a inspeção física. Foram apreendidos cerca de 2 kg de pasta base de cocaína presas ao seu corpo.

O homem foi preso em flagrante por tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.

O trabalho foi realizado por servidores da Alfândega da Receita Federal no Aeroporto do Galeão e por policiais da Delegacia da Polícia Federal do Aeroporto do Galeão.