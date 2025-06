Barra Mansa promove Campanha do Agasalho 2025

Com o início do inverno nesta sexta-feira, 20 de junho, o frio intenso se torna um desafio diário para muitas pessoas em situação de vulnerabilidade social. Pensando nisso, a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), está promovendo a Campanha do Agasalho de 2025 e convida a população a participar ativamente desse ato de generosidade. A iniciativa visa arrecadar agasalhos, cobertores, calçados e demais itens de inverno, que serão destinados àqueles que mais necessitam.

De acordo com a secretária da Pasta, Joseane Ricarte, trata-se de um gesto simples, porém de grande impacto.

– O pouco que você doa pode ser muito para quem está sofrendo com o frio. Doe calor, espalhe amor. Sua doação faz a diferença no inverno de quem mais precisa, levando não apenas roupas, mas também proteção, aconchego e esperança – destacou a secretária.

As doações podem ser entregues nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) de todo o município ou diretamente na Secretaria Municipal de Assistência Social, em horário comercial. A Secretaria reforça que os itens doados devem estar em bom estado de conservação, a fim de garantir dignidade e conforto aos beneficiados.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos está localizada na Rua Oscar da Silva Marins, 252, no Centro, próximo à sede da Prefeitura. O telefone para mais informações é: (24) 3512-5692.

Fotos: Chico de Assis