A convite de Paulinho do Raio-X, neto de Pelé entrega camisa comemorativa ao presidente da Câmara de Volta Redonda

A Câmara Municipal de Volta Redonda recebeu, nesta semana, uma visita de Gabriel Arantes, neto do eterno Rei Pelé. A visita aconteceu a convite do vereador Paulinho do Raio-X, que fez questão de apresentar a Casa Legislativa ao ilustre convidado.

Durante o encontro, Gabriel Arantes entregou ao presidente da Câmara, vereador Edson Quinto, uma camisa comemorativa em homenagem ao legado do Rei Pelé. O gesto simbolizou a importância histórica do maior jogador de futebol de todos os tempos e reforçou os laços de Volta Redonda com o mundo do esporte.

Além da entrega da camisa, Gabriel conheceu as dependências da Câmara Municipal e conversou com vereadores sobre a possibilidade de novas ações esportivas na cidade.

“É um momento histórico para todos nós. Receber o neto do Rei Pelé e ainda sermos presenteados com essa camisa é uma grande honra para a nossa cidade e para o nosso Legislativo”, destacou o presidente Edson Quinto.

O vereador Paulinho do Raio-X também comemorou a visita. “Estamos trabalhando para fortalecer a cultura esportiva de Volta Redonda e essa vinda do Gabriel é um passo importante nesse caminho”, afirmou.